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Медики рассказали о пользе горячего чая для здоровья
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    Медики рассказали о пользе горячего чая для здоровья

    6:59  15 Декабря 2017  /обновлено: 7:00  15 Декабря 2017
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    Медики рассказали о пользе горячего чая для здоровья

    Москва, 15 декабря. Британские ученые в ходе очередных исследований выяснили, что употребление горячего чая полезно для здоровья.

    Если быть точным, то в исследовании, опубликованном в British Journal of Ophthalmology, говорится, что те любители чайных церемоний, кто пил напиток в горячем виде, гораздо реже становятся жертвами глаукомы.

    Глаукома, или помутнение глаз — одна из главных причин полной потери зрения, если не минует любителей горячего чая, то, как считают ученые из Великобритании, снизит риск заболевания к минимуму.

    Как уточняет URA.RU, светила науки пришли к такому выводу, наблюдая в течение восьми лет за жизнью медицинских работников – всего в программе участвовали более 10 тысяч человек.

    Медики рассказали о пользе горячего чая для здоровья

    Правда, два момента ученые не пояснили: какой надо пить чай – зеленый или черный, а также – следует или нет добавлять в напиток сахар.

    Автор: Константин Терехов
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    #ученые #чай
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