Медики рассказали о пользе горячего чая для здоровья

Москва, 15 декабря. Британские ученые в ходе очередных исследований выяснили, что употребление горячего чая полезно для здоровья.

Если быть точным, то в исследовании, опубликованном в British Journal of Ophthalmology, говорится, что те любители чайных церемоний, кто пил напиток в горячем виде, гораздо реже становятся жертвами глаукомы.

Глаукома, или помутнение глаз — одна из главных причин полной потери зрения, если не минует любителей горячего чая, то, как считают ученые из Великобритании, снизит риск заболевания к минимуму.

Как уточняет URA.RU, светила науки пришли к такому выводу, наблюдая в течение восьми лет за жизнью медицинских работников – всего в программе участвовали более 10 тысяч человек.

Правда, два момента ученые не пояснили: какой надо пить чай – зеленый или черный, а также – следует или нет добавлять в напиток сахар.