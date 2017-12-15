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Новости Сирии
Сирия: в пригороде Дамаска уничтожен смертник, планировавший совершить теракт
Политика
Минобороны: Американский F-22 создавал помехи российским Су-25 в небе над Сирией
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    Минобороны: Американский F-22 создавал помехи российским Су-25 в небе над Сирией

    6:58  15 Декабря 2017  /обновлено: 6:58  15 Декабря 2017
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    Минобороны: Американский F-22 создавал помехи российским Су-25 в небе над Сирией

    Дамаск, 15 декабря. «Перехвата» американским F-22 штурмовиков Су-25 над территорией Сирии не было. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

    Как отметили в ведомстве, со стороны восточного берега реки к российским самолетам приблизился истребитель F-22. По информации источника, он создавал помехи для двух Су-25, отстреливая тепловые ловушки.

    Как добавили в Минобороны, журналисты США и Великобритании снова «пытаются выдать желаемое за действительность». 

    Ранее Газета.ru писала, что Минобороны РФ сообщило о разведактивности у российских границ за неделю. 

    Минобороны: Американский F-22 создавал помехи российским Су-25 в небе над Сирией

    Автор: Алия Садыкова
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    #минобороны #истребитель
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