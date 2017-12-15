Минобороны: Американский F-22 создавал помехи российским Су-25 в небе над Сирией

Дамаск, 15 декабря. «Перехвата» американским F-22 штурмовиков Су-25 над территорией Сирии не было. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

Как отметили в ведомстве, со стороны восточного берега реки к российским самолетам приблизился истребитель F-22. По информации источника, он создавал помехи для двух Су-25, отстреливая тепловые ловушки.

Как добавили в Минобороны, журналисты США и Великобритании снова «пытаются выдать желаемое за действительность».

Ранее Газета.ru писала, что Минобороны РФ сообщило о разведактивности у российских границ за неделю.