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Американские СМИ рассказали о газовой победе РФ над санкции США
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    Американские СМИ рассказали о газовой победе РФ над санкции США

    6:50  15 Декабря 2017  /обновлено: 6:50  15 Декабря 2017
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    Американские СМИ рассказали о газовой победе РФ над санкции США

    Москва, 15 декабря. Газовый проект в Арктике стал победой Москвы над американскими санкциями. Об этом пишет RT со ссылкой на Bloomberg.

    Как отметили в издании, завершение газового проекта «Ямал СПГ» стало заметным достижением для Москвы. Этим самым руководство России смогло доказать, что ограничительные меры Соединенных Штатов Америки для страны не являются помехой.

    Отмечается, что проект «Ямал СПГ» стоимостью 27 миллиардов долларов предполагал отправку более 5 миллионов тонн строительных материалов за 600 километров от Северного полярного круга, где температура понижается до  минус 50 градусов и на протяжении двух месяцев не светит солнце.

    По словам экспертов издания, даже эти условия не были для России такими суровыми, как антироссийские санкции США. Как добавило издание, первая отправка газа из «Ямал СПГ» означает, что Россия выполнила один из ключевых проектов Владимира Путина, несмотря на ограничительные меры. 

    Американские СМИ рассказали о газовой победе РФ над санкции США

    Автор: Алия Садыкова
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    #газ #ямал спг
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