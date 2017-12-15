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Общество
Актриса из «Игры престолов» рассказала о реакции коллег на финал телесаги
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    Актриса из «Игры престолов» рассказала о реакции коллег на финал телесаги

    7:00  15 Декабря 2017
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    Актриса из «Игры престолов» рассказала о реакции коллег на финал телесаги

    Лос-Анджелес, 15 декабря. Актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в телесаге «Игра престолов» рассказала о реакции коллег на финал последнего сезона сериала.

    По словам Тернер, прогон сценария стал очень трогательным моментом, а на фразе «Конец «Игры Престолов» практически все актеры расплакались.

    Говоря о финальном сезоне, актриса пообещала, что фантастических элементов будет больше и что они окажутся более масштабными, сообщает Газета.ру.

    Она также отметила, что в конце сериала все встало на свои места, однако не стала раскрывать, кто из героев умрет.

    Напомним, что выход нового сезона намечен на 2019 год.

    Автор: Ирина Новикова
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    #игра престолов #сериал #софи тернер
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