Актриса из «Игры престолов» рассказала о реакции коллег на финал телесаги

Лос-Анджелес, 15 декабря. Актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в телесаге «Игра престолов» рассказала о реакции коллег на финал последнего сезона сериала.

По словам Тернер, прогон сценария стал очень трогательным моментом, а на фразе «Конец «Игры Престолов» практически все актеры расплакались.

Говоря о финальном сезоне, актриса пообещала, что фантастических элементов будет больше и что они окажутся более масштабными, сообщает Газета.ру.

Она также отметила, что в конце сериала все встало на свои места, однако не стала раскрывать, кто из героев умрет.

Напомним, что выход нового сезона намечен на 2019 год.