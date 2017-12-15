Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
ОБСЕ назвала нарушением прав отмену «сетевой нейтральности» в США
Общество
Фанаты отвернулись от Бузовой и гонят ее из «Дома-2»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Фанаты отвернулись от Бузовой и гонят ее из «Дома-2»

    6:43  15 Декабря 2017  /обновлено: 6:43  15 Декабря 2017
    64

    Фанаты отвернулись от Бузовой и гонят ее из «Дома-2»

    Москва, 15 декабря. Позор на Первом канале стоил Ольге Бузовой любви части поклонников, которые требуют ухода телеведущий с проекта «Дом-2».

    О нелегких временах для Бузовой пишет интернет-газета Дни.ру, журналисты которой изучив аккаунты в социальных сетях «Дома-2», пришли к выводу, что все большее и большее количество поклонников реалити-шоу требуют ухода Ольги.

    «По мнению публики, у «Дома-2» должно быть максимум двое ведущих — мужчина и женщина. Судя по количеству комментариев, большинство придерживается мнения, что на проекте должны остаться в этом качестве Ксения Бородина и Влад Кадони», — отмечает издание.

    Что же касается Ольги Бузовой, то фанаты проекта обвиняют телеведущую в том, что она лицемерна и несправедлива. «Она делает все, чтобы лишний раз «пропиариться» и привлечь к себе больше внимания, перетянув «одеяло на себя», — пишет газета.

    Фанаты отвернулись от Бузовой и гонят ее из «Дома-2»

    Добавим, что последний проект с участием в том числе Бузовой - «Бабий бунт», выходящий на Первом канале, вскоре может быть закрыт ввиду крайне низких рейтингов.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #первый канал #ольга бузова #дом-2 #бабий бунт
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть