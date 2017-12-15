Великобритания считает, что Россия может угрожать трансатлантическим кабелям

Лондон, 15 декабря. Начальник Генерального штаба Великобритании Стюарт Пич заявил о возможной угрозе, которую представляет Россия для безопасности трансатлантических глубоководных кабелей.

«Риски для нашего альянса продолжают возрастать. В ответ на угрозу, которая исходит от модернизации российского Военно-морского флота — как ядерных, так и обычных подводных лодок и кораблей, Великобритания и другие атлантические союзники по НАТО должны уделить первоочередное внимание миссиям и задачам в целях защиты морских коммуникационных линий», — сказал Пич.

Он подчеркнул, что обрыв или уничтожение кабелей приведет к немедленной катастрофе для международной торговли и нарушит работу интернета.

Ранее Газета.ру сообщала, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон рассказал о «холодной войне» между Москвой и Лондоном.