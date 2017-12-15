Billboard опубликовал топ-100 песен 2017 года

Вашингтон, 15 декабря. Опубликован рейтинг лучших 100 песен уходящего года по версии журнал Billboard.

Как сообщает телеканал «360», топ возглавляет Селена Гомес с синглом Bad Liar, на втором месте рейтинга — Cardi B с композицией Bodak Yellow, третьи в топе от Billboard – Келвин Харрис и Фрэнк Оушен с песней Slide.

Рекордсмен YouTube по количеству просмотров – композиция Despacito в исполнении Луиса Фонси, Дэдди Янки и Джастина Бибера даже не попала тройку, и довольствуется четвертой строчкой.