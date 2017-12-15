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Billboard опубликовал топ-100 песен 2017 года
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    Billboard опубликовал топ-100 песен 2017 года

    6:27  15 Декабря 2017  /обновлено: 6:27  15 Декабря 2017
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    Billboard опубликовал топ-100 песен 2017 года

    Вашингтон, 15 декабря. Опубликован рейтинг лучших 100 песен уходящего года по версии журнал Billboard. 

    Как сообщает телеканал «360», топ возглавляет Селена Гомес с синглом Bad Liar, на втором месте рейтинга — Cardi B с композицией Bodak Yellow, третьи в топе от Billboard – Келвин Харрис и Фрэнк Оушен с песней Slide.

    Рекордсмен YouTube по количеству просмотров – композиция Despacito в исполнении Луиса Фонси, Дэдди Янки и Джастина Бибера  даже не попала тройку, и довольствуется четвертой строчкой.

    Автор: Константин Терехов
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    #селена гомес #billboard
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