Ученые NASA рассказали об обнаружении аналога Солнечной системы

Вашингтон, 15 декабря. Эксперты NASA рассказали, что обнаружили во Вселенной аналог нашей Солнечной системы.

Если быть точнее, то система под названием Kepler-90 была обнаружена давно, однако только сейчас ученые «разглядели» в этой системе планету, которой дали условное название Kepler-90i.

«Планета Kepler-90i — восьмая планета в системе Kepler-90, и это делает ее первой известной системой, в которой столько же планет, сколько в нашей Солнечной системе», — прокомментировал открытие специалист Google Кристофер Шалю.

Как поясняет «Газета.ru», планету удалось обнаружить благодаря разработанному компанией Google методу компьютерного анализа данных, получаемых с телескопа Kepler.

Добавим, что система Kepler-90 находится в 2,5 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона. Работы в этом направлении продолжается, так что не исключено, что в системе может находиться больше количество планет.