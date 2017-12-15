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Ученые NASA рассказали об обнаружении аналога Солнечной системы
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    Ученые NASA рассказали об обнаружении аналога Солнечной системы

    6:12  15 Декабря 2017  /обновлено: 6:12  15 Декабря 2017
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    Ученые NASA рассказали об обнаружении аналога Солнечной системы

    Вашингтон, 15 декабря. Эксперты NASA рассказали, что обнаружили во Вселенной аналог нашей Солнечной системы.

    Если быть точнее, то система под названием Kepler-90 была обнаружена давно, однако только сейчас ученые «разглядели» в этой системе планету, которой дали условное название Kepler-90i.

    «Планета Kepler-90i — восьмая планета в системе Kepler-90, и это делает ее первой известной системой, в которой столько же планет, сколько в нашей Солнечной системе», — прокомментировал открытие специалист Google Кристофер Шалю.

    Как поясняет «Газета.ru», планету удалось обнаружить благодаря разработанному компанией Google методу компьютерного анализа данных, получаемых с телескопа Kepler.

    Ученые NASA рассказали об обнаружении аналога Солнечной системы

    Добавим, что система Kepler-90 находится в 2,5 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона. Работы в этом направлении продолжается, так что не исключено, что в системе может находиться больше количество планет.

    Автор: Константин Терехов
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    #космос #nasa #солнечная система #kepler-90
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