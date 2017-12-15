Ведущие аналитики рассчитывают на снижение ключевой ставки ЦБ до до 8%

Москва, 15 декабря. Десять экономических экспертов, опрошенных газетой «Известия», считают, что Банк России на последнем в этом году заседании снизит ключевую ставку до 8%.

Отмечается, что за текущий год данное снижение станет уже шестым по счету. Эксперты поясняют, что после Нового года россияне могут ждать дальнейшего удешевления кредитов, в частности, и ипотечных.

Аналитики напоминают, что за 2016 год Банк России снизил ключевую ставку только два раза. При этом, они подчеркивают, что чем ниже ставка, тем больше рисков возникает для курса национальной валюты и инфляции.

Ранее Газета.ру сообщала, что министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что российские власти рассчитывают на снижение ипотечных ставок до 6%.