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Политика
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Ведущие аналитики рассчитывают на снижение ключевой ставки ЦБ до до 8%
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    Ведущие аналитики рассчитывают на снижение ключевой ставки ЦБ до до 8%

    6:26  15 Декабря 2017
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    Ведущие аналитики рассчитывают на снижение ключевой ставки ЦБ до до 8%

    Москва, 15 декабря. Десять экономических экспертов, опрошенных газетой «Известия», считают, что Банк России на последнем в этом году заседании снизит ключевую ставку до 8%.

    Отмечается, что за текущий год данное снижение станет уже шестым по счету.  Эксперты поясняют, что после Нового года россияне могут ждать дальнейшего удешевления кредитов, в частности, и ипотечных.

    Аналитики напоминают, что за 2016 год Банк России снизил ключевую ставку только два раза. При этом, они подчеркивают, что чем ниже ставка, тем больше рисков возникает для курса национальной валюты и инфляции.

    Ранее Газета.ру сообщала, что министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что российские власти рассчитывают на снижение ипотечных ставок до 6%.

    Автор: Ирина Новикова
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    #центробанк рф #ключевая ставка
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