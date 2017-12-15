Юбилейный 50-тысячный кроссовер Renault Kaptur выпустили в России

Москва, 15 декабря. На московском заводе Renault с конвейера сошел 50-тысячный экземпляр кроссовера Kaptur.

Как сообщает URA.RU, со ссылкой на пресс-службу компании, юбилейным стал автомобиль в версии 4х4, оснащенный коробкой «автоматом» и двигателем объемом два литра.

«Kaptur активно завоевывает симпатии покупателей не только в России, но и на других рынках, это еще одно подтверждение того, что все модели Renault российского производства соответствуют лучшим мировым стандартам», — отметил руководитель московского завода Renault Жан-Луи Терон.

Напомним, что производство Renault Kaptur на заводе в российской столице началось в апреле прошлого года. В создании модели на всех этапах принимали участие отечественные специалисты.

Как отмечает агентство «АВТОСТАТ», в январе-ноябре текущего года продажи Renault Kaptur в России выросли более чем в два раза и составили около 28 тысяч экземпляров. Это позволило модели войти в пятерку самых продаваемых моделей SUV на рынке РФ.

