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Юбилейный 50-тысячный кроссовер Renault Kaptur выпустили в России
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    Юбилейный 50-тысячный кроссовер Renault Kaptur выпустили в России

    5:56  15 Декабря 2017  /обновлено: 5:56  15 Декабря 2017
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    Юбилейный 50-тысячный кроссовер Renault Kaptur выпустили в России

    Москва, 15 декабря. На московском заводе Renault с конвейера сошел 50-тысячный экземпляр кроссовера Kaptur.

    Как сообщает URA.RU, со ссылкой на пресс-службу компании, юбилейным стал автомобиль  в версии 4х4, оснащенный коробкой «автоматом» и двигателем объемом два литра.

    «Kaptur активно завоевывает симпатии покупателей не только в России, но и на других рынках, это еще одно подтверждение того, что все модели Renault российского производства соответствуют лучшим мировым стандартам», — отметил руководитель московского завода Renault Жан-Луи Терон.

    Напомним, что производство Renault Kaptur на заводе в российской столице началось в апреле прошлого года. В создании модели на всех этапах принимали участие отечественные специалисты.

    Юбилейный 50-тысячный кроссовер Renault Kaptur выпустили в России

    Как отмечает агентство «АВТОСТАТ», в январе-ноябре текущего года продажи Renault Kaptur в России выросли более чем в два раза и составили около 28 тысяч экземпляров. Это позволило модели войти в пятерку самых продаваемых моделей SUV на рынке РФ.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #москва #renault #renault kaptur
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