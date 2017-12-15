Президентский совет Ливии будет переформатирован при содействии РФ и Италии

Триполи, 15 декабря. Источники в дипломатических кругах сообщили, что главный исполнительный орган Ливии — Президентский совет — будет переформатирован при посредничестве России и Италии.

Сообщается, что численный состав Президентского совета сократят, вместо девяти человек в него войдут трое.

Помимо этого, в совет войдут представители двух противоборствующих сторон — как из Триполи, так и из Тобрука.

В материале газеты «Известия» отмечается, что формирование единого органа и ликвидация двоевластия создадут предпосылки для урегулирования кризиса в стране.