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Президентский совет Ливии будет переформатирован при содействии РФ и Италии
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    Президентский совет Ливии будет переформатирован при содействии РФ и Италии

    5:58  15 Декабря 2017
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    Президентский совет Ливии будет переформатирован при содействии РФ и Италии

    Триполи, 15 декабря. Источники в дипломатических кругах сообщили, что главный исполнительный орган Ливии — Президентский совет — будет переформатирован при посредничестве России и Италии.

    Сообщается, что численный состав Президентского совета сократят, вместо девяти человек в него войдут трое.

    Помимо этого, в совет войдут представители двух противоборствующих сторон — как из Триполи, так и из Тобрука.

    В материале газеты «Известия» отмечается, что формирование единого органа и ликвидация двоевластия создадут предпосылки для урегулирования кризиса в стране.

    Автор: Ирина Новикова
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    #ливия #италия #президентский совет
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