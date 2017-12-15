Фильм «Нелюбовь» Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Вашингтон, 15 декабря. Художественный фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на оргкомитет премии. Всего же в шорт-листе «Оскара» в данной категории – девять лент, и только пять из них будут номинированы на премию.

Добавим, что ранее картина режиссера Звягинцева была номинирована и на «Золотой глобус». Как показывает практика, именно эта премия во многом предопределяет круг будущих претендентов и на главную американскую кинонаграду.

Напомним, что мировая премьера художественного фильма «Нелюбовь» состоялась в Каннах в рамках международного кинофестиваля. Вручение премии «Оскар» состоится 4 марта 2018 года.