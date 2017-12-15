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Весь мир
Фильм «Нелюбовь» Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Весь мир
Фильм «Нелюбовь» Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар»
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    Фильм «Нелюбовь» Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар»

    5:34  15 Декабря 2017  /обновлено: 5:35  15 Декабря 2017
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    Фильм «Нелюбовь» Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар»

    Вашингтон, 15 декабря. Художественный фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

    Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на оргкомитет премии. Всего же в шорт-листе «Оскара» в данной категории – девять лент, и только пять из них будут номинированы на премию.

    Добавим, что ранее картина режиссера Звягинцева была номинирована и на «Золотой глобус». Как показывает практика, именно эта премия во многом предопределяет круг будущих претендентов и на главную американскую кинонаграду.

    Фильм «Нелюбовь» Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар»

    Напомним, что мировая премьера художественного фильма «Нелюбовь» состоялась в Каннах в рамках международного кинофестиваля. Вручение премии «Оскар» состоится 4 марта 2018 года.

    Автор: Константин Терехов
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    #андрей звягинцев #оскар #нелюбовь
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