Политолог рассказал, какие выводы сделали США после пресс-конференции Путина
Вашингтон, 15 декабря. Политолог из США Дмитрий Саймс рассказал, какие выводы сделали в Вашингтоне по итогам сказанного Владимиром Путиным на большой пресс-конференции.
Мнение на тему прозвучало в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». По словам американского политолога, внимание к Путину и России за океаном, к примеру, CNN полностью показал пресс-конференцию, не случайно.
«Сейчас Соединенные Штаты видят в России глобальную державу, которая продемонстрировала свои возможности и свое желание их применять — например, в Сирии и на Украине», — пояснил Саймс.
По словам политолога, американские журналисты обратили внимание на то, как уверенно держался российский лидер, не боялся острых вопросов, как Владимир Путин четко отвечал на них.
«Российский президент уверенно говорил о своем намерении идти вперед по известному курсу, и что он не собирается идти на какие-то серьезные уступки ни вне, ни внутри страны», — отметил Дмитрий Саймс.