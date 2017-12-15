Политолог рассказал, какие выводы сделали США после пресс-конференции Путина

Вашингтон, 15 декабря. Политолог из США Дмитрий Саймс рассказал, какие выводы сделали в Вашингтоне по итогам сказанного Владимиром Путиным на большой пресс-конференции.

Мнение на тему прозвучало в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». По словам американского политолога, внимание к Путину и России за океаном, к примеру, CNN полностью показал пресс-конференцию, не случайно.

«Сейчас Соединенные Штаты видят в России глобальную державу, которая продемонстрировала свои возможности и свое желание их применять — например, в Сирии и на Украине», — пояснил Саймс.

По словам политолога, американские журналисты обратили внимание на то, как уверенно держался российский лидер, не боялся острых вопросов, как Владимир Путин четко отвечал на них.