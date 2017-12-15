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Вице-премьер Крыма назвал новые механизмы информационной войны против региона
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    Вице-премьер Крыма назвал новые механизмы информационной войны против региона

    5:33  15 Декабря 2017
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    Вице-премьер Крыма назвал новые механизмы информационной войны против региона

    Севастополь, 15 декабря. Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что западные страны начали применять новые механизмы в «информационной войне» против полуострова.

    По его словам, Запад постепенно переходит от внешнего давления на регион, к попыткам расшатать ситуацию изнутри.

    «Для этого используются блогеры или всевозможные общественники, которые ведут активную жизнь в социальных сетях», — цитирует Полонского РИА Новости.

    Он пояснил, что, в частности, создаются интернет издания, ориентированные на крымскую аудиторию.

    Вместе с тем, Полонский подчеркнул, что крымчане очень чувствительны ко лжи, поэтому способны отличить правду от вымысла.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин заявил, что советские власти зря передали полуостров Украине, однако крымчане сделали свой выбор, и обсуждать его нечего.

    Автор: Ирина Новикова
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    #крым #дмитрий полонский #информационная война
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