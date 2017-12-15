Компании, работающие в сфере ОМС, обяжут отчитываться перед Заксобраниями

Москва, 15 декабря. Депутаты Госдумы предложили внести поправки в закон и обязать компании, работающие в сфере ОМС, отчитываться перед региональными депутатами.

Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета по бюджету и налогам нижней палаты российского парламента Айрат Фаррахов, который пояснил, что сейчас страховые организации не ведут строгой отчетности.

«Наше предложение заключается в том, что страховая компания должна направлять отчет о своей деятельности — каким образом она защищала права застрахованных граждан, в представительные органы субъектов России, то есть парламенты», — заявил депутат.

По мнению парламентария, внедрением этих новшеств страховые компании получат право оценивать действия правительства и доносить до депутатов Заксобраний, что было сделано и не сделано исполнительной властью в системе охраны здоровья граждан.

Добавим, что соответствующий проект поправок в федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании» поступит на рассмотрение Государственной думы в ближайшее время.