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Компании, работающие в сфере ОМС, обяжут отчитываться перед Заксобраниями
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    Компании, работающие в сфере ОМС, обяжут отчитываться перед Заксобраниями

    5:04  15 Декабря 2017  /обновлено: 5:04  15 Декабря 2017
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    Компании, работающие в сфере ОМС, обяжут отчитываться перед Заксобраниями

    Москва, 15 декабря. Депутаты Госдумы предложили внести поправки в закон и обязать компании, работающие в сфере ОМС, отчитываться перед региональными депутатами.

    Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета по бюджету и налогам нижней палаты российского парламента Айрат Фаррахов, который пояснил, что сейчас страховые организации не ведут строгой отчетности.

    «Наше предложение заключается в том, что страховая компания должна направлять отчет о своей деятельности — каким образом она защищала права застрахованных граждан, в представительные органы субъектов России, то есть парламенты», — заявил депутат.

    По мнению парламентария, внедрением этих новшеств страховые компании получат право оценивать действия правительства и доносить до депутатов Заксобраний, что было сделано и не сделано исполнительной властью в системе охраны здоровья граждан.

    Добавим, что соответствующий проект поправок в федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании» поступит на рассмотрение Государственной думы в ближайшее время.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #госдума #омс
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