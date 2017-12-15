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Полиция задержала устроившего резню в нидерландском Маастрихте
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    Полиция задержала устроившего резню в нидерландском Маастрихте

    4:45  15 Декабря 2017  /обновлено: 4:45  15 Декабря 2017
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    Полиция задержала устроившего резню в нидерландском Маастрихте

    Амстердам, 15 декабря. Правоохранители Нидерландов задержали подозреваемого в нападениях с ножом в городе Маастрихте.

    Об этом сообщает «Газета.ru», со ссылкой на местную полицию. Как считают стражи правопорядка, нет никаких оснований полагать, что имевшие место быть инциденты связаны с терроризмом. 

    Жертвами предполагаемого преступника с ножом стали два человека, еще три – получили ранения. Впрочем, по другой версии, рассматриваемой в полиции, инциденты могут быть и не связаны друг с другом.

     

    Автор: Константин Терехов
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    #полиция #нидерланды #убийства
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