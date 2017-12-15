Полиция задержала устроившего резню в нидерландском Маастрихте
Амстердам, 15 декабря. Правоохранители Нидерландов задержали подозреваемого в нападениях с ножом в городе Маастрихте.
Об этом сообщает «Газета.ru», со ссылкой на местную полицию. Как считают стражи правопорядка, нет никаких оснований полагать, что имевшие место быть инциденты связаны с терроризмом.
Жертвами предполагаемого преступника с ножом стали два человека, еще три – получили ранения. Впрочем, по другой версии, рассматриваемой в полиции, инциденты могут быть и не связаны друг с другом.
Bij twee incidenten in #Maastricht zijn twee dodelijke slachtoffers en drie gewonden gevallen. Een #verdachte is op dit moment aangehouden— Politie Limburg (@PolLimburg) December 14, 2017