Полиция задержала устроившего резню в нидерландском Маастрихте

Амстердам, 15 декабря. Правоохранители Нидерландов задержали подозреваемого в нападениях с ножом в городе Маастрихте.

Об этом сообщает «Газета.ru», со ссылкой на местную полицию. Как считают стражи правопорядка, нет никаких оснований полагать, что имевшие место быть инциденты связаны с терроризмом.

Жертвами предполагаемого преступника с ножом стали два человека, еще три – получили ранения. Впрочем, по другой версии, рассматриваемой в полиции, инциденты могут быть и не связаны друг с другом.