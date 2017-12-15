Эксперт рассказал, что нужно сделать Евросоюзу, чтобы снять санкции с РФ

Вена, 15 декабря. Бывший депутат парламента от Австрийской партии свободы Йоханнес Хюбнер заявил, что для снятия антироссийских санкций Евросоюз должен осмелиться противостоять давлению США.

По мнению эксперта, одна европейская страна не в состоянии добиться отмены санкций в отношении России. Он напомнил, что на каждое отдельное правительство в Европе оказывается мощнейшее давление со стороны Соединенных Штатов.

При этом эксперт подчеркнул, что каждая европейская страна в отдельности может сказать нет продлению санкций и таким образом завершить санкции на двустороннем уровне.

«То есть решение о санкциях требует не подавляющего большинства, а единогласия стран», — пояснил он.