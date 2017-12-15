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Белый дом рассказал, за что Трамп поблагодарил Путина
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    Белый дом рассказал, за что Трамп поблагодарил Путина

    4:21  15 Декабря 2017
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    Белый дом рассказал, за что Трамп поблагодарил Путина

    Вашингтон, 15 декабря. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что президент США Дональд Трамп поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за признание экономических успехов Соединенных Штатов.

    По словам Сандерс, в ходе телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося в четверг, Трамп поблагодарил Путина за признание крепких экономических показателей Америки, сделанное им на ежегодной пресс-конференции, говорится в материале РИА Новости.

    Напомним, что в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что за тот небольшой период времени, который Трамп находится на посту президента, американская экономика достигла довольно серьезных успехов.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владимир путин #дональд трамп #белый дом
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