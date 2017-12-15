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Весь мир
Белый дом: Трамп и Путин обсудили «опасную ситуацию» в КНДР
Весь мир
Белый дом: Трамп и Путин обсудили «опасную ситуацию» в КНДР
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    Белый дом: Трамп и Путин обсудили «опасную ситуацию» в КНДР

    3:57  15 Декабря 2017
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    Белый дом: Трамп и Путин обсудили «опасную ситуацию» в КНДР

    Вашингтон, 15 декабря. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили работу по разрешению «опасной ситуации» в Северной Корее.

    По словам Сандерс, в ходе телефонного разговора, состоявшегося в четверг, главы государств провели обсуждение опасной ситуации, сложившейся в Северной Корее.

    Также президенты обсудили совместную работу по разрешению данного кризиса, говорится в материале РИА Новости.

    Ранее Газета.ру сообщала, что американская сторона не планирует устанавливать сроки для начала переговоров с руководством КНДР. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владимир путин #дональд трамп #кндр #белый дом
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