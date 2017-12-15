Белый дом: Трамп и Путин обсудили «опасную ситуацию» в КНДР

Вашингтон, 15 декабря. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили работу по разрешению «опасной ситуации» в Северной Корее.

По словам Сандерс, в ходе телефонного разговора, состоявшегося в четверг, главы государств провели обсуждение опасной ситуации, сложившейся в Северной Корее.

Также президенты обсудили совместную работу по разрешению данного кризиса, говорится в материале РИА Новости.

Ранее Газета.ру сообщала, что американская сторона не планирует устанавливать сроки для начала переговоров с руководством КНДР. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.