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Украина
Эксперт рассказала, чем обернутся для Украины испорченные отношения с венграми
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    Эксперт рассказала, чем обернутся для Украины испорченные отношения с венграми

    3:44  15 Декабря 2017
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    Эксперт рассказала, чем обернутся для Украины испорченные отношения с венграми

    Киев, 15 декабря. Политолог Александра Решмедилова считает, что Украину ожидает расплата за испорченные отношения с венграми.

    Эксперт напомнила, что принятие нового украинского закона об образовании, дискриминирующего национальные меньшинства, окончательно поссорило Украину и со своими гражданами-венграми в Закарпатье, так и с государством Венгрия.

    «Если раньше Венгрия могла быть союзником, партнером и крепким плечом Украины во многих евроинтеграционных направлениях, то сейчас венгры открыто утверждают, что помогать они не будут. Хотя на заре нашей независимости Венгрия была одним из первых государств, которые признали независимость», — подчеркнула Решмедилова.

    Ранее Газета.ру сообщала, что бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что в Закарпатье должна быть гибкая языковая политика.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #венгрия #закарпатье
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