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Россия
Минобороны РФ сообщило о разведактивности у российских границ за неделю
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    Минобороны РФ сообщило о разведактивности у российских границ за неделю

    3:25  15 Декабря 2017
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    Минобороны РФ сообщило о разведактивности у российских границ за неделю

    Москва, 15 декабря. Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что за минувшую неделю российские самолеты четыре раза поднимались на перехват иностранных воздушных судов.

    По данным российского военного ведомства, всего разведку вдоль границ России вели 22 летательных аппарата других стран. Кроме того, отмечается, что было зафиксировано проведение разведки тремя иностранными кораблями вдоль морских границ нашей страны.

    Помимо этого, ведомство сообщило, что специалисты из США провели на территории России две инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает Газета.ру.

    Автор: Ирина Новикова
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    #самолет #минобороны рф #перехват
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