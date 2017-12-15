Сирия: 23 мирных жителя погибли в результате удара США по пригороду Дейр-эз-Зора

Дамаск, 15 декабря. Самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли удары по окрестностям сирийского Дейр-эз-Зора. В результате погибли 23 мирных жителя, сообщает издание «Мураселон».

Удары были нанесены по восточным окрестностям Дейр-эз-Зора, в зоне поражения находились преимущественно жилые районы населенного пункта Аль-Джурзи Шарки.

Отмечается, что среди погибших были женщины и дети. Кроме того, сильно пострадала гражданская инфраструктура и жилые дома.

Напомним, ранее сообщалось о действиях американских самолетов F-22 в провинции Дейр-эз-Зор по созданию помех и затруднению работы авиации ВКС РФ, действующей в данном районе.