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Сирия: 23 мирных жителя погибли в результате удара США по пригороду Дейр-эз-Зора
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    Сирия: 23 мирных жителя погибли в результате удара США по пригороду Дейр-эз-Зора

    2:56  15 Декабря 2017  /обновлено: 2:56  15 Декабря 2017
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    Сирия: 23 мирных жителя погибли в результате удара США по пригороду Дейр-эз-Зора

    Дамаск, 15 декабря. Самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли удары по окрестностям сирийского Дейр-эз-Зора. В результате погибли 23 мирных жителя, сообщает издание «Мураселон».

    Удары были нанесены по восточным окрестностям Дейр-эз-Зора, в зоне поражения находились преимущественно жилые районы населенного пункта Аль-Джурзи Шарки.

    Отмечается, что среди погибших были женщины и дети. Кроме того, сильно пострадала гражданская инфраструктура и жилые дома.

    Напомним, ранее сообщалось о действиях американских самолетов F-22 в провинции Дейр-эз-Зор по созданию помех и затруднению работы авиации ВКС РФ, действующей в данном районе.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #сирия #дейр-эз-зор #авиаудар #авиация
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