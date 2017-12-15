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Конгресс США хочет укрепить кибербезопасность Украины
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    Конгресс США хочет укрепить кибербезопасность Украины

    3:05  15 Декабря 2017
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    Конгресс США хочет укрепить кибербезопасность Украины

    Вашингтон, 15 декабря. Законопроект о помощи Украине в укреплении кибербезопасности в четверг был поддержан Комитетом Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

    Сообщается, что документ, авторами которого стали демократ Брендан Боули и республиканец Эд Ройс, получил поддержку всех членов комитета.

    Согласно законопроекту, Соединенные Штаты должны помочь Украине укреплять ее кибербезопасность, а также бороться с «российской дезинформацией и пропагандой», в том числе и в киберпространстве. Также отмечается, что Вашингтон «поддерживает продолжение сотрудничества Украины и НАТО», а также проводимые Киевом политические и экономические реформы.

    Теперь документ должен быть принят Палатой представителей полного состава, рассмотрен Сенатом, после чего его должен подписать президент США Дональд Трамп.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #конгресс сша #киберпространство
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