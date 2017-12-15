Конгресс США хочет укрепить кибербезопасность Украины

Вашингтон, 15 декабря. Законопроект о помощи Украине в укреплении кибербезопасности в четверг был поддержан Комитетом Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

Сообщается, что документ, авторами которого стали демократ Брендан Боули и республиканец Эд Ройс, получил поддержку всех членов комитета.

Согласно законопроекту, Соединенные Штаты должны помочь Украине укреплять ее кибербезопасность, а также бороться с «российской дезинформацией и пропагандой», в том числе и в киберпространстве. Также отмечается, что Вашингтон «поддерживает продолжение сотрудничества Украины и НАТО», а также проводимые Киевом политические и экономические реформы.

Теперь документ должен быть принят Палатой представителей полного состава, рассмотрен Сенатом, после чего его должен подписать президент США Дональд Трамп.