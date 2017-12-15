Ракетный комплекс «Воевода» останется на вооружении до 2024 года – МО РФ

Москва, 15 декабря. Ракетный комплекс «Воевода» останется на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России до 2024 года. С таким заявлением выступил командующий РВСН Серей Каракаев.

По его словам, комплекс будут эксплуатировать до 2024 года. Кроме того, есть вероятность продления срока боевого дежурства до 2027 года.

«Кроме того, головным исполнителем работ намечены пути по продлению срока эксплуатации, что обеспечит несение боевого дежурства комплексом до 2025–2027 годов», – приводит его слова газета «Известия».

Напомним, что ранее сообщалось о планах РВСН провести в 2018 году в два раза больше пусков ракет, чем в 2017 году. Кроме того, в России активно проводится перевооружение РВСН. Так, до 2026 года все дивизии этого типа войск получат на вооружение ракетный комплекс «Ярс».