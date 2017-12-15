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Госдеп прокомментировал заявление Путина по северокорейской проблеме
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    Госдеп прокомментировал заявление Путина по северокорейской проблеме

    2:39  15 Декабря 2017
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    Госдеп прокомментировал заявление Путина по северокорейской проблеме

    Вашингтон, 15 декабря. Представитель Госдепартамента США, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина по проблеме Северной Кореи, заявил, что США привержены мирному решению по КНДР.

    При этом он подчеркнул, что Пхеньян должен показать заинтересованность в диалоге. Представитель ведомства напомнил, что ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон говорил о реальности дипломатических вариантов решения проблемы, сообщает РИА Новости.

    Напомним, что в ходе большой пресс-конференции в четверг российский глава призвал перестать нагнетать обстановку вокруг Северной Кореи.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владимир путин #кндр #госдепартамент сша
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