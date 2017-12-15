Госдеп ищет возможность заблокировать строительство «Северного потока – 2» – СМИ

Вашингтон, 15 декабря. Команда госсекретаря США Рекса Тиллерсона ведет работу над проектом блокировки строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает один из чиновников Госдепа.

«Поскольку «Северный поток — 2» пройдет через воды Дании, это может стать существенным политическим и юридическим камнем преткновения, способным сильно затормозить строительство газопровода», — заявил помощник госсекретаря Аарон Уэсс Митчелл.

Он отметил, что новый газопровод сосредоточит в себе 75% поставляемого в Европу российского газа. По словам Митчелла, этот расклад не соответствует интересам Европы и США, пишет газета «Известия».

Напомним, что ранее парламент Дании одобрил законопроект, который позволяет запретить строительство «Северного потока – 2» в территориальных водах страны. Кроме Дании, этот газопровод пройдет через территориальные воды Финляндии, Швеции, Дании и Германии.