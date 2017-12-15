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Россия
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Госдеп ищет возможность заблокировать строительство «Северного потока – 2» – СМИ
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    Госдеп ищет возможность заблокировать строительство «Северного потока – 2» – СМИ

    2:17  15 Декабря 2017  /обновлено: 2:29  15 Декабря 2017
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    Госдеп ищет возможность заблокировать строительство «Северного потока – 2» – СМИ

    Вашингтон, 15 декабря. Команда госсекретаря США Рекса Тиллерсона ведет работу над проектом блокировки строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает один из чиновников Госдепа.

    «Поскольку «Северный поток — 2» пройдет через воды Дании, это может стать существенным политическим и юридическим камнем преткновения, способным сильно затормозить строительство газопровода», — заявил помощник госсекретаря Аарон Уэсс Митчелл.

    Он отметил, что новый газопровод сосредоточит в себе 75% поставляемого в Европу российского газа. По словам Митчелла, этот расклад не соответствует интересам Европы и США, пишет газета «Известия».

    Напомним, что ранее парламент Дании одобрил законопроект, который позволяет запретить строительство «Северного потока – 2» в территориальных водах страны. Кроме Дании, этот газопровод пройдет через территориальные воды Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #госдеп #северный поток #тиллерсон
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