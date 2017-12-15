Елена Бунина назначена новым гендиректором «Яндекса»

Москва, 15 декабря. Пресс-служба компании «Яндекс» сообщила, что новым генеральным директором с 1 декабря стала глава HR-департамента компании Елена Бунина.

Сообщается, что Бунина будет представлять интересы компании в ходе официальных переговоров, вместе с тем, не покидая пост руководителя HR-департамента. Отмечается, что существенную часть функций гендиректора распределили между несколькими топ-менеджерами.

Руководство группой компаний «Яндекс» по-прежнему осуществляет Аркадий Волож.

Ранее Газета.ру сообщала, что в компании «Яндекс» исключили свое ручное вмешательство в поисковую выдачу, результаты поиска формируются путем применения математических алгоритмов и машинного обучения.