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Россия
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Общество
Елена Бунина назначена новым гендиректором «Яндекса»
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    Елена Бунина назначена новым гендиректором «Яндекса»

    2:22  15 Декабря 2017
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    Елена Бунина назначена новым гендиректором «Яндекса»

    Москва, 15 декабря. Пресс-служба компании «Яндекс» сообщила, что новым генеральным директором с 1 декабря стала глава HR-департамента компании Елена Бунина.

    Сообщается, что Бунина будет представлять интересы компании в ходе официальных переговоров, вместе с тем, не покидая пост руководителя HR-департамента. Отмечается, что существенную часть функций гендиректора распределили между несколькими топ-менеджерами.

    Руководство группой компаний «Яндекс» по-прежнему осуществляет Аркадий Волож.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в компании «Яндекс» исключили свое ручное вмешательство в поисковую выдачу, результаты поиска формируются путем применения математических алгоритмов и машинного обучения.

    Автор: Ирина Новикова
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    #яндекс #елена бунина
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