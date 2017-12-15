Эксперт рассказал, как Украина «решила» проблему, с которой столкнулся Евросоюз

Киев, 15 декабря. Украина в свое время столкнулась с той же проблемой, которая сейчас возникла у руководства ЕС: как совместить суверенитет, глобализацию и демократию, пишет экономический аналитик Андрей Головачев. По его словам, Украина решила эту проблему «традиционным» для себя способом.

Проблема выбора между суверенитетом, глобализацией и демократией, известная как «трилемма Родрика» сейчас является одним из центральных вопросов внутренней политики Евросоюза. От того, как именно она будет решена, зависит, сохранит ли Евросоюз свою нынешнюю структуру, реформируется или будет распущен.

Согласно трилемме, нельзя сохранить все три параметра: суверенитет, глобализацию и демократию – для успешного функционирования государства нужно пожертвовать чем-то одним.

Как пишет эксперт, Украина уже столкнулась с этой проблемой.