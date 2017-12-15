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«ВКонтакте» разрешила пользователям удалять сообщения в чатах
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    «ВКонтакте» разрешила пользователям удалять сообщения в чатах

    2:02  15 Декабря 2017
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    «ВКонтакте» разрешила пользователям удалять сообщения в чатах

    Москва, 15 декабря. Пресс-служба социальной сети «Вконтакте» сообщила о появившейся возможности стирать уже отправленные сообщения из диалогов и бесед для всех пользователей.

    Сообщается, что полностью удалить посланное сообщение можно в течение суток. Для этого нужно выбрать сообщения, нажать на значок корзины и выбрать пункт «Удалить для всех».

    Воспользоваться новой функцией можно как в мобильной, так и в полной версии социальной сети.

    Напомним, что ранее пользователь мог стереть сообщение только для самого себя, а его собеседники по-прежнему видели стертое.

    Автор: Ирина Новикова
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    #вконтакте #социальная сеть
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