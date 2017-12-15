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Россия
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Политика
Участники ДРСМД в Женеве подтвердили необходимость укрепления договора
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    Участники ДРСМД в Женеве подтвердили необходимость укрепления договора

    1:37  15 Декабря 2017  /обновлено: 1:38  15 Декабря 2017
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    Участники ДРСМД в Женеве подтвердили необходимость укрепления договора

    Вашингтон, 15 декабря. По итогам консультаций в Женеве, США, Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан подтвердили необходимость укрепления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает госдепартамент США.

    «Отмечая 30-летие договора, делегации выразили мнение, что ДРСМД продолжает играть важную роль в существующей системе международной безопасности, ядерном разоружении и нераспространении, и (заявили), что они будут работать над его сохранением и укреплением», — гласит заявление американского внешнеполитического ведомства.

    Как пишет газета «Известия», президент США Дональд Трамп объявил, что намерен вводить санкции в отношении тех лиц, которых он считает причастными к нарушению договора РСМД. В 2018 году Трамп должен будет представить Конгрессу план по введению санкций в отношении предполагаемых нарушителей ДРСМД.

     

    Автор: Антон Зарубин
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