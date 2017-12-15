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Россия
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Общество
Адвокат сообщил о задержании отца предполагаемых организаторов теракта в Петербурге
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    Адвокат сообщил о задержании отца предполагаемых организаторов теракта в Петербурге

    1:39  15 Декабря 2017
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    Адвокат сообщил о задержании отца предполагаемых организаторов теракта в Петербурге

    Москва, 15 декабря. Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что правоохранительные органы задержали Ахрала Азимова, чьи сыновья обвиняются в организации теракта в метро Санкт-Петербурга.

    Сообщается, что Азимов был задержан полицейскими по подозрению в нарушении правил пребывания в РФ. По словам другого источника, Азимова задержали в Петербурге, после чего доставили в Москву.

    Официальный комментарий правоохранительных органов относительно этой ситуации к данному моменту не поступал.

    Ранее Газета.ру сообщала, что 3 апреля этого года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек.

    Автор: Ирина Новикова
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    #задержание #ахрал азимов
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