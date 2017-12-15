Адвокат сообщил о задержании отца предполагаемых организаторов теракта в Петербурге

Москва, 15 декабря. Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что правоохранительные органы задержали Ахрала Азимова, чьи сыновья обвиняются в организации теракта в метро Санкт-Петербурга.

Сообщается, что Азимов был задержан полицейскими по подозрению в нарушении правил пребывания в РФ. По словам другого источника, Азимова задержали в Петербурге, после чего доставили в Москву.

Официальный комментарий правоохранительных органов относительно этой ситуации к данному моменту не поступал.

Ранее Газета.ру сообщала, что 3 апреля этого года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек.