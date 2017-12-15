По инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

Москва, 15 декабря. По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что главы государств обсудили «актуальные вопросы двусторонних отношений», а также ситуации в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова.

Телефонный разговор состоялся в четверг по инициативе американской стороны. Трамп и Путин условились о продолжении контактов.

Ранее в четверг в ходе ежегодной большой пресс-конференции президента РФ один из журналистов поинтересовался, перешел ли Путин в разговоре с американским коллегой на «ты».