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Россия
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Политика
По инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
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    По инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

    1:18  15 Декабря 2017  /обновлено: 1:36  15 Декабря 2017
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    По инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

    Москва, 15 декабря. По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

    В сообщении отмечается, что главы государств обсудили «актуальные вопросы двусторонних отношений», а также ситуации в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова.

    Телефонный разговор состоялся в четверг по инициативе американской стороны. Трамп и Путин условились о продолжении контактов.

    По инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

    Ранее в четверг в ходе ежегодной большой пресс-конференции президента РФ один из журналистов поинтересовался, перешел ли Путин в разговоре с американским коллегой на «ты»

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сша #трамп
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