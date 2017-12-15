Россия и Соединенные Штаты существуют в разных измерениях – Пушков

Москва, 15 декабря. Россия и Соединенные Штаты существуют в разных измерениях, заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По словам, пропасть между странами будет лишь расти.

«Россия и США существуют в разных измерениях: кампания шпиономании, которая нам кажется дикой, в США – новая норма. И пропасть лишь углубляется», – написал в своем Twitter Пушков.

Ранее Пушков прокомментировал заявления Пентагона, в которых представители американского военного ведомства заявили, что часть воздушного пространства Сирии «принадлежит США». Сенатор выразил сомнения в психическом здоровье военного командования США, пишет газета «Известия».

Напомним, что в США продолжают искать «русский след» в прошедших в 2016 году президентских выборах. Несмотря на то, что МИД России неоднократно опровергал теории о «вмешательстве» РФ в исход президентской гонки, руководство США продолжает вести расследование,