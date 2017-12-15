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Россия
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Общество
Россия и Соединенные Штаты существуют в разных измерениях – Пушков
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    Россия и Соединенные Штаты существуют в разных измерениях – Пушков

    1:13  15 Декабря 2017  /обновлено: 1:13  15 Декабря 2017
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    Россия и Соединенные Штаты существуют в разных измерениях – Пушков

    Москва, 15 декабря. Россия и Соединенные Штаты существуют в разных измерениях, заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По словам, пропасть между странами будет лишь расти.

    «Россия и США существуют в разных измерениях: кампания шпиономании, которая нам кажется дикой, в США – новая норма. И пропасть лишь углубляется», – написал в своем Twitter Пушков.  

    Ранее Пушков прокомментировал заявления Пентагона, в которых представители американского военного ведомства заявили, что часть воздушного пространства Сирии «принадлежит США». Сенатор выразил сомнения в психическом здоровье военного командования США, пишет газета «Известия».

    Напомним, что в США продолжают искать «русский след» в прошедших в 2016 году президентских выборах. Несмотря на то, что МИД России неоднократно опровергал теории о «вмешательстве» РФ в исход президентской гонки, руководство США продолжает вести расследование,

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сша #пушков
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