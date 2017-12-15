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Россия
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Экс-помощник госсекретаря США заявил о необходимости сотрудничества с РФ по Сирии
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    Экс-помощник госсекретаря США заявил о необходимости сотрудничества с РФ по Сирии

    1:24  15 Декабря 2017  /обновлено: 2:06  15 Декабря 2017
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    Экс-помощник госсекретаря США заявил о необходимости сотрудничества с РФ по Сирии

    Вашингтон, 15 декабря. Бывший помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Стюарт Джонс заявил, что Вашингтон должен сотрудничать с Москвой по Сирии.

    «В Сирии мы должны сотрудничать с русскими. Я думаю, что зоны по деэскалации, установленные на юго-западе Сирии, имеют эффект. Я думаю, что это создало позитивную модель для будущего сотрудничества», — сказал Джонс в ходе выступления в сенате.

    Он также отметил, что, по его мнению, сотрудничество помогает удержать российскую сторону от «определенных действий». передает РИА Новости.

    Ранее Газета.ру сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что операция Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии во многом достигла своей цели.

    Автор: Ирина Новикова
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