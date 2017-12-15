Экс-помощник госсекретаря США заявил о необходимости сотрудничества с РФ по Сирии

Вашингтон, 15 декабря. Бывший помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Стюарт Джонс заявил, что Вашингтон должен сотрудничать с Москвой по Сирии.

«В Сирии мы должны сотрудничать с русскими. Я думаю, что зоны по деэскалации, установленные на юго-западе Сирии, имеют эффект. Я думаю, что это создало позитивную модель для будущего сотрудничества», — сказал Джонс в ходе выступления в сенате.

Он также отметил, что, по его мнению, сотрудничество помогает удержать российскую сторону от «определенных действий». передает РИА Новости.

Ранее Газета.ру сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что операция Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии во многом достигла своей цели.