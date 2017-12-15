Тимошенко возглавила рейтинг украинских «лжецов»

Киев, 15 декабря. Бывший премьер-министр Украины и глава партии «Битькивщина» Юлия Тимошенко возглавила рейтинг «лжецов и популистов» в украинской политике. Данный рейтинг был составлен независимым аналитическим проектом VoxCheck.

Проект в течение двух месяцев отслеживал и анализировал заявления украинских политиков. Всего журналисты собрали около 400 цитат. В рейтинг вошли 15 украинских политиков.

Первое место заняла Юлия Тимошенко, у которой, согласно данным издания, лишь четыре заявления из 46 не содержали лжи или манипуляции. Второе место занял депутат Верховной рады Вадим Рабинович, которые сделал четыре честных заявления из 30. Третье место получил сопредседатель украинской парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

Самым «честным» издание назвало действующего премьера Владимира Гройсмана.