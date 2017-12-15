Росрыболовство ответило главе рыбокомбината, рассказавшему Путину о проблемах отрасли

Москва, 15 декабря. Создание механизма инвестиционного квотирования в рыболовстве было необходимо для экономического развития, а не для административного воздействия, заявили в Росрыболовстве в комментарии на жалобу главы мурманского рыбокомбината президенту РФ Владимиру Путину.

В четверг на ежегодной пресс-конференции президента председатель совета директоров мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, попавший на мероприятие под видом журналиста, спросил об ограничениях для компаний-рыбопереработчиков в допуске к инвестиционным квотам по вылову водных биоресурсов.

В Росрыболовстве сообщили, что «отрасли нужен был экономический стимул для того, чтобы рыбопромышленники начали инвестировать в развитие инфраструктуры».

Главной целью реформирования отрасли в ведомстве назвали «кардинальное изменение структуры внутреннего производства, уход от сырьевой направленности, выпуск продукции высокой добавочной стоимостью». Для этого были инициированы поправки в закон о рыболовстве.

Как сообщает РИА Новости, речь идет о выделении специальных инвестквот на строительство современных судов и передовых высокотехнологичных предприятий береговой переработки. С помощью этого планируется обновить около 40-50% мощностей рыбопромыслового флота, и построить около 15 береговых фабрик.