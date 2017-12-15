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Россия
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Экономика
Росрыболовство ответило главе рыбокомбината, рассказавшему Путину о проблемах отрасли
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    Росрыболовство ответило главе рыбокомбината, рассказавшему Путину о проблемах отрасли

    2:00  15 Декабря 2017
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    Росрыболовство ответило главе рыбокомбината, рассказавшему Путину о проблемах отрасли

    Москва, 15 декабря. Создание механизма инвестиционного квотирования в рыболовстве было необходимо для экономического развития, а не для административного воздействия, заявили в Росрыболовстве в комментарии на жалобу главы мурманского рыбокомбината президенту РФ Владимиру Путину.

    В четверг на ежегодной пресс-конференции президента председатель совета директоров мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, попавший на мероприятие под видом журналиста, спросил об ограничениях для компаний-рыбопереработчиков в допуске к инвестиционным квотам по вылову водных биоресурсов.

    В Росрыболовстве сообщили, что «отрасли нужен был экономический стимул для того, чтобы рыбопромышленники начали инвестировать в развитие инфраструктуры».

    Росрыболовство ответило главе рыбокомбината, рассказавшему Путину о проблемах отрасли

    Главной целью реформирования отрасли в ведомстве назвали «кардинальное изменение структуры внутреннего производства, уход от сырьевой направленности, выпуск продукции высокой добавочной стоимостью». Для этого были инициированы поправки в закон о рыболовстве.

    Как сообщает РИА Новости, речь идет о выделении специальных инвестквот на строительство современных судов и передовых высокотехнологичных предприятий береговой переработки. С помощью этого планируется обновить около 40-50% мощностей рыбопромыслового флота, и построить около 15 береговых фабрик.

    «Эта новация долго обсуждалась и подробно прорабатывалась на всех уровнях. В итоге предложение было поддержано руководством страны — обновленный закон о рыболовстве подписан президентом России в июле 2016 года», — отметили в Росрыболовстве.

    Росрыболовство ответило главе рыбокомбината, рассказавшему Путину о проблемах отрасли

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #росрыболовство
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