Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Собянин потребовал найти источник неприятного запаха в Москве
Весь мир
Решение принимаются объективно: WADA прокомментировало заявление Путина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Решение принимаются объективно: WADA прокомментировало заявление Путина

    0:34  15 Декабря 2017  /обновлено: 0:34  15 Декабря 2017
    38

    Решение принимаются объективно: WADA прокомментировало заявление Путина

    Москва, 15 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало заявление российского президента Владимира Путина, который упомянул о давлении, оказываемом на организацию. По словам представителей агентства, оно является нейтральным.

    Как заявили в WADA, агентство является прозрачной и нейтральной организацией, а решения принимаются советом учредителей, половина которого состоит из спортсменов, а другая половина – из государственных представителей. Публичные встречи проводятся два раза в год, отметили в агентстве.

    «WADA объективно принимает решения в рамках своей миссии как лидера совместного всемирного движения за спорт без допинга», – приводит заявление WADA РИА Новости.

    Напомним, что в этот четверг Путин заявил, что относится с пониманием к тому факту, что МОК и WADA испытывают давление. МОК не стал комментировать данное заявление.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #wada #давление
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть