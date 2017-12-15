Решение принимаются объективно: WADA прокомментировало заявление Путина

Москва, 15 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало заявление российского президента Владимира Путина, который упомянул о давлении, оказываемом на организацию. По словам представителей агентства, оно является нейтральным.

Как заявили в WADA, агентство является прозрачной и нейтральной организацией, а решения принимаются советом учредителей, половина которого состоит из спортсменов, а другая половина – из государственных представителей. Публичные встречи проводятся два раза в год, отметили в агентстве.

«WADA объективно принимает решения в рамках своей миссии как лидера совместного всемирного движения за спорт без допинга», – приводит заявление WADA РИА Новости.

Напомним, что в этот четверг Путин заявил, что относится с пониманием к тому факту, что МОК и WADA испытывают давление. МОК не стал комментировать данное заявление.