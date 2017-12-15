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Общество
Россия и Соединенные Штаты существуют в разных измерениях – Пушков
Украина
Порошенко поблагодарил «друзей в ЕС» за продление санкций против России
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    Порошенко поблагодарил «друзей в ЕС» за продление санкций против России

    0:31  15 Декабря 2017  /обновлено: 0:31  15 Декабря 2017
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    Порошенко поблагодарил «друзей в ЕС» за продление санкций против России

    Киев, 15 декабря. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение о продлении экономических станций против России и выразил благодарность «друзьям в ЕС» за поддержку Украины против РФ.

    «Важное политическое решение лидеров Евросоюза — продлить экономические санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины и нежелание прекратить гибридную агрессию против нашей страны», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    При этом продление санкций он назвал «достойным ответом Москве» и «четким призывом к изменениям в политике Кремля».

    Порошенко поблагодарил «друзей в ЕС» за «решительную поддержку Украины», добавив, что процветание «европейского дома зависят от восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

    Порошенко поблагодарил «друзей в ЕС» за продление санкций против России

    В четверг ЕС выступил за продление экономических санкций против России, истекающих в январе 2018 года. Теперь, как сообщала «Газета.ру», необходима техническая процедура одобрения санкций Советом ЕС.

    Автор: Олеся Волкова
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    #санкции #евросоюз #украина #порошенко
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