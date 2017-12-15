Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Собянин потребовал найти источник неприятного запаха в Москве
Политика
ЕС должен стать федерацией или распасться – эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ЕС должен стать федерацией или распасться – эксперт

    0:18  15 Декабря 2017  /обновлено: 0:18  15 Декабря 2017
    201

    ЕС должен стать федерацией или распасться – эксперт

    Брюссель, 15 декабря. Президент Европейского совета Дональд Туск разослал лидерам ЕС письмо, в котором указал, что система квот на распределение беженцев между странами Евросоюза оказалась неэффективной. Аналитики полагают, что данный шаг является признаком того, что структура ЕС требует глубоких реформ.

    Туск отметил, что система квот на прием беженцев «оказалась неэффективной, она вносит противоречия , по сути, провалена и должна быть пересмотрена». В ответ руководство Германии, Франции и Италии подвергли его критике.

    Отмечается, что по факту Туск поднял вопрос о суверенитете стран-членов Евросоюза и степени их самостоятельности. В настоящее время в ЕС существует конфликт между властями отдельных стран и общим руководством союза, включая Еврокомиссию и Европарламент.

    Напомним, что впервые на это противоречие указал американский экономист Дани Родрик еще в 2007 году. По его словам, данная проблема не имеет решения, так как Брюссель должен выбирать из двух диаметрально противоположных вариантов – либо сформировать из ЕС федеративный союз, «Соединенные штаты Европы», либо разрешить субъектам применять свой суверенитет и фактически распустить ЕС.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #евросоюз #туск #федерация #распад
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть