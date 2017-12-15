ЕС должен стать федерацией или распасться – эксперт

Брюссель, 15 декабря. Президент Европейского совета Дональд Туск разослал лидерам ЕС письмо, в котором указал, что система квот на распределение беженцев между странами Евросоюза оказалась неэффективной. Аналитики полагают, что данный шаг является признаком того, что структура ЕС требует глубоких реформ.

Туск отметил, что система квот на прием беженцев «оказалась неэффективной, она вносит противоречия , по сути, провалена и должна быть пересмотрена». В ответ руководство Германии, Франции и Италии подвергли его критике.

Отмечается, что по факту Туск поднял вопрос о суверенитете стран-членов Евросоюза и степени их самостоятельности. В настоящее время в ЕС существует конфликт между властями отдельных стран и общим руководством союза, включая Еврокомиссию и Европарламент.

Напомним, что впервые на это противоречие указал американский экономист Дани Родрик еще в 2007 году. По его словам, данная проблема не имеет решения, так как Брюссель должен выбирать из двух диаметрально противоположных вариантов – либо сформировать из ЕС федеративный союз, «Соединенные штаты Европы», либо разрешить субъектам применять свой суверенитет и фактически распустить ЕС.