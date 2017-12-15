Задавшая вопрос Путину журналистка рассказала о возвращении российских граждан из Сирии

Грозный, 15 декабря. Журналистка телерадиокомпании «Грозный» Залина Атаева, задавшая президенту РФ Владимиру Путину вопрос об организации вывоза российских детей из Сирии, рассказала о действиях по вызволению россиян из САР.

По словам Атаевой, работа по вызволению российских граждан из зон военного конфликта в Сирии и Ираке ведется довольно эффективно, освобождены уже порядка ста человек.

При этом она отметила, что в последнее время начали появляться мнения о том, что делать этого не стоит.

«Поэтому было очень важно узнать мнение президента на этот счет. Ответ президента прозвучал однозначно, — цитирует слова журналистки RT. — Дети не виноваты в том, что ошиблись родители… Если человек раскаивается в том, что он совершил, и хочет вернуться к нормальной жизни, думаю, что абсолютно правильно, что ему нужно помогать».

В четверг прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая длилась около четырех часов. Глава государства похвалил руководителя Чечни Рамзана Кадырова за его работу по возвращению российских детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке.