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Задавшая вопрос Путину журналистка рассказала о возвращении российских граждан из Сирии
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    Задавшая вопрос Путину журналистка рассказала о возвращении российских граждан из Сирии

    0:15  15 Декабря 2017  /обновлено: 0:15  15 Декабря 2017
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    Задавшая вопрос Путину журналистка рассказала о возвращении российских граждан из Сирии

    Грозный, 15 декабря. Журналистка телерадиокомпании «Грозный» Залина Атаева, задавшая президенту РФ Владимиру Путину вопрос об организации вывоза российских детей из Сирии, рассказала о действиях по вызволению россиян из САР.

    По словам Атаевой, работа по вызволению российских граждан из зон военного конфликта в Сирии и Ираке ведется довольно эффективно, освобождены уже порядка ста человек.

    При этом она отметила, что в последнее время начали появляться мнения о том, что делать этого не стоит.

    «Поэтому было очень важно узнать мнение президента на этот счет. Ответ президента прозвучал однозначно, — цитирует слова журналистки RT. — Дети не виноваты в том, что ошиблись родители… Если человек раскаивается в том, что он совершил, и хочет вернуться к нормальной жизни, думаю, что абсолютно правильно, что ему нужно помогать».

    Задавшая вопрос Путину журналистка рассказала о возвращении российских граждан из Сирии

    В четверг прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая длилась около четырех часов. Глава государства похвалил руководителя Чечни Рамзана Кадырова за его работу по возвращению российских детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сирия #кадыров
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