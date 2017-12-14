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Общество
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Политика
Косачев оценил вероятность подачи заявки РФ на участие в работе ПАСЕ в 2018 году 
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    Косачев оценил вероятность подачи заявки РФ на участие в работе ПАСЕ в 2018 году 

    23:59  14 Декабря 2017  /обновлено: 23:59  14 Декабря 2017
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    Косачев оценил вероятность подачи заявки РФ на участие в работе ПАСЕ в 2018 году 

    Париж, 14 декабря. Вероятность подачи Федеральным собранием РФ заявки на участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на 2018 год довольно мала, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

    По итогам совещания в Париже Президентского комитета ПАСЕ Косачев сообщил журналистам, что решение об обращении или нет за полномочиями в ПАСЕ будет приниматься обеими платами Федерального собрания, скорее всего, в январе следующего года.

    «Каким будет решение — надо, как говорится, дожить. Но если к январской сессии [ПАСЕ] ничего не произойдет, а вероятность этого все меньше, говоря об изменении правил и процедур, то и вероятность обращения России по вопросу полномочий также стремится к нулю», — заявил сенатор.

    Косачев оценил вероятность подачи заявки РФ на участие в работе ПАСЕ в 2018 году 

    Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Как сообщала «Газета.ру», в 2016-2017 годах Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. В конце июня стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #косачев #пасе
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