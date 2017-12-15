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Общество
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Россия
Директор «Мурманского рыбокомбината» рассказал о своем выступлении на конференции Путина
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    Директор «Мурманского рыбокомбината» рассказал о своем выступлении на конференции Путина

    0:00  15 Декабря 2017
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    Директор «Мурманского рыбокомбината» рассказал о своем выступлении на конференции Путина

    Москва, 14 декабря. Директор «Мурманского рыбокомбината» Михаил Зуб выдал себя за журналиста, чтобы задать свой вопрос президенту России во время большой ежегодной пресс-конференции. О том, что он не тот, за кого себя выдает, Зуб признался прямо во время своего выступления.

    Он пожаловался президенту на проблемы в отрасли, в частности, на законы и подзаконные акты, которые не дают развиваться перерабатывающим производствам, а также создают большие наценки на рыбную продукцию. Зуб предложил президенту свой 400-страничный план выхода из сложившейся ситуации. В ответ Путин пообещал пригласить его на одно из производственных совещаний.

    «Я очень доволен ответом. Главное, что у нас будет продолжение разговора, то, о чем сказал Владимир Владимирович. Это очень важно», – приводит слова Зуба телеканал «360».

    Он добавил, что работает в данной отрасли уже 25 лет и просто не может покинуть ее, пока не добьется своего.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #зуб #конференция
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