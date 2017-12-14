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Стали известны самые популярные в России подержанные смартфоны
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    Стали известны самые популярные в России подержанные смартфоны

    23:51  14 Декабря 2017  /обновлено: 23:51  14 Декабря 2017
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    Стали известны самые популярные в России подержанные смартфоны

    Москва, 14 декабря. Представители крупных площадок частных объявлений «Авито» и «Юла» рассказали о самых популярных смартфонах, продаваемых «с рук». 

    В категории «Бытовая техника» самыми популярными товарами стали смартфоны. 

    Лидерство уверенно сохраняет продукция компании Apple. iPhone занял долю всех объявлений в 54,1%. При этом у «яблочной» компании средняя стоимость за месяц выросла заметно: с 18 до 19,9 тыс. рублей. Влияние оказал старт продаж iPhone X, цена которого начинается от 80 тыс. рублей. 

    Стали известны самые популярные в России подержанные смартфоны

    Следом за iPhone идут Samsung (средняя цена — 11 120 рублей), Xiaomi (10 890 рублей) и Meizu (9 280 рублей).

    Стали известны самые популярные в России подержанные смартфоны

    По данным портала «Юла», новинка Apple заметно подешевела по объявлениям. Те, кто подождали и не купили iPhone X на старте, сэкономили до 50 тыс. рублей. Как сообщает Hi-tech Mail.ru, за месяц количество объявлений о продаже iPhone X упало на 77%. 

    Стали известны самые популярные в России подержанные смартфоны

    Автор: Олеся Волкова
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    #samsung #apple #xiaomi #смартфоны #meizu
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