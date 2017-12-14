Стали известны самые популярные в России подержанные смартфоны

Москва, 14 декабря. Представители крупных площадок частных объявлений «Авито» и «Юла» рассказали о самых популярных смартфонах, продаваемых «с рук».

В категории «Бытовая техника» самыми популярными товарами стали смартфоны.

Лидерство уверенно сохраняет продукция компании Apple. iPhone занял долю всех объявлений в 54,1%. При этом у «яблочной» компании средняя стоимость за месяц выросла заметно: с 18 до 19,9 тыс. рублей. Влияние оказал старт продаж iPhone X, цена которого начинается от 80 тыс. рублей.

Следом за iPhone идут Samsung (средняя цена — 11 120 рублей), Xiaomi (10 890 рублей) и Meizu (9 280 рублей).

По данным портала «Юла», новинка Apple заметно подешевела по объявлениям. Те, кто подождали и не купили iPhone X на старте, сэкономили до 50 тыс. рублей. Как сообщает Hi-tech Mail.ru, за месяц количество объявлений о продаже iPhone X упало на 77%.