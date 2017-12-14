Саакашвили рассказал, как убегал по крышам от агентов КГБ

Киев, 14 декабря. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что ему не впервой убегать от представителей власти по крышам. По его словам, он уже так скрывался от агентов КГБ в Советском Союзе.

Первый инцидент, рассказал Саакашвили, произошел в 1986 году. По словам бывшего президента Грузии, агент КГБ пригласил его в ресторан «Столичный», где, по словам агента, была устроена драка. Сотрудник спецслужб присоединился к драке и попросил Саакашвили помочь ему, однако вскоре тот заметил, что остался в одиночестве.

«Они хотели меня взять за хулиганство. Я убежал. Выбирался с кухни ресторана — по крыше, потом на задний двор, и уже оттуда поехал на вокзал и в Москву», — рассказал Саакашвили.

После этого он вернулся в Киев, где его задержал КГБ за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Саакашвили был помещен в тот же изолятор, где он на прошлой неделе провел два дня.