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Украина
Саакашвили рассказал, как убегал по крышам от агентов КГБ
Украина
Саакашвили рассказал, как убегал по крышам от агентов КГБ
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    Саакашвили рассказал, как убегал по крышам от агентов КГБ

    23:38  14 Декабря 2017  /обновлено: 23:39  14 Декабря 2017
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    Саакашвили рассказал, как убегал по крышам от агентов КГБ

    Киев, 14 декабря. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что ему не впервой убегать от представителей власти по крышам. По его словам, он уже так скрывался от агентов КГБ в Советском Союзе.

    Первый инцидент, рассказал Саакашвили, произошел в 1986 году. По словам бывшего президента Грузии, агент КГБ пригласил его в ресторан «Столичный», где, по словам агента, была устроена драка. Сотрудник спецслужб присоединился к драке и попросил Саакашвили помочь ему, однако вскоре тот заметил, что остался в одиночестве.

    «Они хотели меня взять за хулиганство. Я убежал. Выбирался с кухни ресторана — по крыше, потом на задний двор, и уже оттуда поехал на вокзал и в Москву», — рассказал Саакашвили.

    После этого он вернулся в Киев, где его задержал КГБ за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Саакашвили был помещен в тот же изолятор, где он на прошлой неделе провел два дня.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #киев #украина #саакашвили #кгб #крыши
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