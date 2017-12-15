Сирия, 15 декабря. «Джебхат ан-Нусра»***1 потеряла около 50 боевиков убитыми на юге провинции Идлиб. На северо-восточной окраине Дамаска идут интенсивные перестрелки между армией САР и исламистскими группировками. Террористы ИГ1 пытаются продвинуться на северо-востоке Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с «Тахрир аш-Шам» на северо-восточной окраине Дамаска.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 наступает на позиции «Джебхат ан-Нусры» на северо-востоке от Хамы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): укрепляет позиции в провинции Идлиб и на окраинах соседних Алеппо и Хамы в преддверии наступления армии САР; потеряла 50 боевиков убитыми в районе города Абу Дали.

Курды: установили полный контроль над деревней Абу Хардуб к востоку от Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Боевики исламистских группировок, базирующихся в районе Восточной Гуты, вели огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенного пункта Хараста на северо-востоке от Дамаска, сообщает Twitter-канал (@FSAPlatform). Силы так называемой вооруженной оппозиции рассчитывают не допустить перехода правительственных войск в наступление на окраине столичного района Джобар. Армия САР начала вести ответные обстрелы по опорным пунктам боевиков. Исламистские формирования сохраняют присутствие в данном регионе почти с самого начала сирийского конфликта — с 2011-го года. В Восточной Гуте работает одна из зон деэскалации, однако ряд антиправительственных группировок продолжают вести военные действия, несмотря на режим тишины.

Провинция Алеппо

Боевики террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают наращивать боевую мощь на юге провинции Алеппо. Недалеко от поселения Рамла была зафиксирована переброска боеприпасов к минометам и самоходных артиллерийских установок, передает в сети Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник. На окраине населенного пункта боевиками также была оборудована новая огневая позиция. Кроме того, отряды «Джебхат ан-Нусры» провели минирование участков местности в районе близлежащих высот. В связи с этим в ближайшее время в регионе ожидается повышение активности незаконных бандформирований. Правительственные силы САР в настоящий момент наступают в направлении аэродрома «Абу ад-Духур» на восточной окраине соседней провинции Идлиб.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские бойцы Сирийских демократических сил (SDF)**** установили полный контроль над населенным пунктом Абу Хардуб, расположенным к востоку от Евфрата в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Ранее данное поселение было отбито у террористов «Исламского государства». Об этом сообщает информационный канал в соцсети Twitter (@VivaRevolt). Отряды курдов, действующие при поддержке сил международной коалиции во главе с Соединенными Штатами, заняли все восточное побережье Евфрата, в том числе крупнейшие в Сирии нефтяные месторождения.

Провинция Идлиб

На границе Идлиба и Алеппо продолжается формирование объединенной группировки боевиков из исламистских организаций «Джебхат Фатх аш-Шам», «Нур ад-Дин аз-Зенки», «Ахрар аш-Шам» и «Джейш Аль-Ахрар». Главари вооруженной оппозиции планируют перебросить отряды радикалов на юг провинции Идлиб и на северо-восток соседней Хамы с целью усилить оборону на линии соприкосновения с сирийской армией. Данная информация появилась на закрытых Telegram-каналах террористов «Ан-Нусры». Правительственные войска САР готовятся развернуть полномасштабную операцию по зачистке Идлиба и окраин соседних провинций от радикалов «Тахрир аш-Шам» и их союзников. Для этого в регион из Восточной Сирии в настоящее время передислоцируются основные силы армии САР.

По данным ливанского портала Al Masdar News, в ходе последних столкновений с сирийскими военными, поддерживаемыми ВКС РФ, в окрестностях города Абу Дали в южной части провинции были ликвидированы порядка 50 террористов. Радикалы между тем продолжают стягивать силы к населенным пунктам Мурек и Хан Шейхун с целью сдержать атаки САА в направлении авиабазы «Абу ад-Духур».

Провинция Хама

К северо-востоку от Хамы по-прежнему продолжаются интенсивные бои между отрядами «Тахрир аш-Шам» и «Исламского государства». Боевики ИГ намерены закрепиться в этой части Сирии и захватить поселок Каср Вардан. С этой целью террористы провели минирование путей поставок «Ан-Нусры» близ линии разграничения сил в этом районе, передает на своей странице в Twitter (@watanisy) военный источник. Также отмечается, что все больше радикалов «Джебхат Фатх аш-Шам» отказываются от участия в боях с ИГИЛ.

Боевики «Тахрир аш-Шам» рассчитывают не допустить дальнейшего продвижения подразделений армии САР близ стратегического города Рахаджан на северо-востоке региона. Для этого главари «Нусры» перебрасывают к линии фронта новые отряды исламистов, военную технику и боеприпасы, сообщает оппозиционное агентство Qalaat Al Mudiq.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)