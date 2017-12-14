Пентагон озвучил свою версию «перехвата» российских Су-25 над Сирией

Вашингтон, 14 декабря. Сближение самолетов России и США в небе над Сирией длилось около 40 минут, американские истребители F-22 были вынуждены маневрировать, чтобы избежать столкновения с российскими Су-25, сообщил представитель Пентагона Эрик Пахон.

По словам представителя американского военного ведомства, Су-25 приблизился «достаточно близко к F-22». В результате истребитель США «был вынужден усиленно маневрировать, чтобы избежать столкновения в воздухе». При этом он добавил, что все произошло в районе сирийского города Абу-Кемаль.

В интервью РИА Новости он сообщил, что коалиция США серьезно озабочена возможностью сбить российский военный самолет, если он будет представлять угрозу ее воздушным или наземным силам.

Ранее западные СМИ сообщили, что два американских F-22 сблизились с российскими Су-25 в бесполетной зоне в Сирии и даже открыли предупредительный огонь.

В Минобороны РФ в четверг опровергли данную информацию. По данным ведомства, российские штурмовики сопровождали гуманитарную колонну в районе города Меядин, когда к ним приблизился F-22, отстреливая тепловые ловушки, он создавал помехи Су-25.

«Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район», — сообщили в МО РФ.

В Центральном командовании США по поводу инцидента ранее заявили, что «ничего экстраординарного в этом нет».

Отметим, в конце ноября вышел отчет, согласно которому коалиция во главе с США признала гибель 801 мирного жителя за время операции «Непоколебимая решимость» в Сирии и Ираке. Уточнялось, что изучается еще 695 сообщений о жертвах среди мирного населения.