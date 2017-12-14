Восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве является упущенной возможностью – де Мистура

Женева, 14 декабря. Восьмой раунд женевских переговоров по Сирии является «упущенной возможностью», считает спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. В то же время, он отметил, что не считает, что прошедший раунд переговоров завершился неудачно по чьей-то вине.

Де Мистура прокомментировал прошедшие переговоры в Женеве, на которых правительственная делегация Сирии категорически отвергла требования оппозиции об уходе Башара Асада с поста президента Сирии до начала переходного периода.

По мнению спецпосланника ООН, в ходе переговоров была упущена определенная возможность.

«Я бы назвал это упущенной золотой возможностью», — отметил де Мистура.

Отмечается, что неудачный раунд переговоров может благотворно повлиять на проведение Конгресса национального диалога, который запланирован в российском Сочи.