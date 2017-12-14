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Восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве является упущенной возможностью – де Мистура
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    Восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве является упущенной возможностью – де Мистура

    23:03  14 Декабря 2017  /обновлено: 23:03  14 Декабря 2017
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    Восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве является упущенной возможностью – де Мистура

    Женева, 14 декабря. Восьмой раунд женевских переговоров по Сирии является «упущенной возможностью», считает спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. В то же время, он отметил, что не считает, что прошедший раунд переговоров завершился неудачно по чьей-то вине.

    Де Мистура прокомментировал прошедшие переговоры в Женеве, на которых правительственная делегация Сирии категорически отвергла требования оппозиции об уходе Башара Асада с поста президента Сирии до начала переходного периода.

    По мнению спецпосланника ООН, в ходе переговоров была упущена определенная возможность.

    «Я бы назвал это упущенной золотой возможностью», — отметил де Мистура.

    Отмечается, что неудачный раунд переговоров может благотворно повлиять на проведение Конгресса национального диалога, который запланирован в российском Сочи.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #оон #мистура #женева
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