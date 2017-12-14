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Украина
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Москва ждет от Киева обмена пленными с ЛНР и ДНР без уловок и «мертвых душ» — Лукашевич
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    Москва ждет от Киева обмена пленными с ЛНР и ДНР без уловок и «мертвых душ» — Лукашевич

    23:06  14 Декабря 2017  /обновлено: 23:06  14 Декабря 2017
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    Москва ждет от Киева обмена пленными с ЛНР и ДНР без уловок и «мертвых душ» — Лукашевич

    Вена, 14 декабря. Москва ожидает от Киева выполнения договоренностей по обмену пленными с ЛНР и ДНР без «мертвых душ» и уловок, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    Ранее лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук сообщил, что Киев и ДНР с ЛНР согласовали списки пленных для обмена. Предполагается, что Украина передаст 306 человек, республики — 74. 

    «Ожидаем выполнения договоренностей об обмене пленными в точности, без «мертвых душ» в списках и других уловок», — заявил на заседании постоянного совета ОБСЕ Лукашевич.

    Он отметил, что Киев не мог подтвердить список лиц для обмена и конкретные сроки во время видеоконференции подгруппы по гуманитарным вопросам 12 декабря.

    Москва ждет от Киева обмена пленными с ЛНР и ДНР без уловок и «мертвых душ» — Лукашевич

    Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции призвал провести обмен пленными до Рождества

    Автор: Олеся Волкова
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