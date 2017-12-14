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Глава «Росчайкофе» прокомментировал ограничения на ввоз чая из Шри-Ланки
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    Глава «Росчайкофе» прокомментировал ограничения на ввоз чая из Шри-Ланки

    23:17  14 Декабря 2017  /обновлено: 23:17  14 Декабря 2017
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    Глава «Росчайкофе» прокомментировал ограничения на ввоз чая из Шри-Ланки

    Москва, 14 декабря. Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия прокомментировал информацию о том, что с 18 декабря будет введено ограничение на ввоз всей растительной продукции из Шри-Ланки. Причиной запрета стало обнаружение в партии опасного капрового жука.

    «Шри-Ланка для нас занимает одно из ведущих мест в поставках чая. Порядка 23% приходится на эту страну. С учётом того, что Россия — один из крупнейших рынков сбыта чая в мире, мы потребляем в год порядка 160 тыс. тонн, а это десятки тысяч тонн, которые идут из Шри-Ланки. Если мы говорим, что запрет будет введён с 18-го числа, то в пути застрянет чая приблизительно на $50 млн», — приводит его слова RT.

    Он предположил, что подобные ограничения могут негативного повлиять на операторов чайного рынка в России. В то же время, в краткосрочной перспективе российские покупатели едва ли заметят какие-либо перемены на рынке. Если запрет будет действовать долго, чай с Шри-Ланки будет замещен поставками из других стран.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #шри-ланка #чай
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