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Украина
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Экономика
ЕС принял решение продлить экономические санкции против России
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    ЕС принял решение продлить экономические санкции против России

    22:34  14 Декабря 2017  /обновлено: 22:54  14 Декабря 2017
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    ЕС продлил экономические санкции против России

    Брюссель, 14 декабря. Саммит ЕС принял политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России, сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

    По словам Туска, лидеры стран-членов ЕС единогласно приняли решение продлить действие экономических антироссийских санкций, срок которых истекает 1 января 2018 года.

    Теперь необходима техническая процедура одобрения Советом ЕС. 

    ЕС принял решение продлить экономические санкции против России

    Экономические санкции были приняты летом 2014 года на фоне конфликта на Украине. Лидеры стран-членов ЕС продлевают их каждые полгода.

    Автор: Олеся Волкова
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    #санкции #туск #вросоюз
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