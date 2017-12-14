ЕС принял решение продлить экономические санкции против России

Брюссель, 14 декабря. Саммит ЕС принял политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России, сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

По словам Туска, лидеры стран-членов ЕС единогласно приняли решение продлить действие экономических антироссийских санкций, срок которых истекает 1 января 2018 года.

Теперь необходима техническая процедура одобрения Советом ЕС.

Экономические санкции были приняты летом 2014 года на фоне конфликта на Украине. Лидеры стран-членов ЕС продлевают их каждые полгода.